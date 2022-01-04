Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tramvay ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı tramvay kamerasınca kaydedildi.
Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde M.Y. idaresindeki otomobil, otogar yönünde ilerleyen tramvayla hemzemin geçitte çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan çarpışma anı, tramvay kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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