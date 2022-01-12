Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tartıştığı İETT şoförüne silah çekip tokat attı
İstanbul Eyüpsultan'da yol verme meselesi yüzünden tartıştığı İETT şoförünün önünü kesen kişi, silahla tehdit ettiği şoföre tokat attı. O anlar kameraya yansıdı.
Yeşilpınar Mahallesi’nde seyreden İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Sinirlerine hakim olamayan otomobil sürücüsü, elindeki silahla şoförü araçtan indirdi. Tehdit ve hakeretlerini sürdüren sürücü, İETT şoförüne tokat attı.
Vatandaşların araya girmesiyle İETT şoförünü bırakan sürücü, otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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