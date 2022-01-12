Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda şüpheli Akif Ş'yi takibe aldı.

Zanlı Akif Ş, kuyumcuda iki sahte altın küpeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada ise bir sahte çeyrek altın, 98 sahte altın küpe, iki sahte altın zincir ve 4 bin lira nakit para ele geçirildi.

Dolandırıcılık suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.