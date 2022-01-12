Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte altınları kuyumcuya satarken yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok miktarda sahte altını kuyumculara satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kuyumcular Çarşısı'nda şüpheli Akif Ş'yi takibe aldı.
Zanlı Akif Ş, kuyumcuda iki sahte altın küpeyi satmak isterken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada ise bir sahte çeyrek altın, 98 sahte altın küpe, iki sahte altın zincir ve 4 bin lira nakit para ele geçirildi.
Dolandırıcılık suçundan 3 sabıka kaydının bulunduğu öğrenilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Balıkesir Altın Dolandırıcılık
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