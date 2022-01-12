Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da sağanak: Cide-Bartın yolu su altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dalgaların vurduğu Cide-Bartın yolu su altında kaldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Cide'de öğle saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, bölge halkı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Cide-Bartın yolu su altında kaldı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de büyük dalgalar oluştu, Cide-Bartın yolu su altında kaldı. Sürücüler, suyla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.
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