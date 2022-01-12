Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurmak istedi.

3 gözaltı

İçinde iki kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

16,5 kilo esrar ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16,5 kilo esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.