Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobilin yakıt deposundan 16,5 kilo esrar çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis ekiplerince takibe alındı. Kısa süre sonra durdurulan otomobilde yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16,5 kilo esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent girişinde bir otomobili durdurmak istedi.
3 gözaltı
İçinde iki kişinin daha bulunduğu otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda durduruldu, içindeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
16,5 kilo esrar ele geçirildi
Araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenen 16,5 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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