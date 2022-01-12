Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacak. Kayıt altına alınmayan hayvanların sahiplerine ise 14 bin 982 lira para cezası uygulanacak.

Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlikeli ırklar arasında yer alıyor.

Sokağa bırakana 30 bin lira ceza

Veterinerler, bu süre içerisinde maddi kaygılarla, hayvanların sokağa değil barınaklara bırakılmasını öneriyor.

Köpekleri sokağa terk etmek yerine veterinere getirilmesi gerektiğini belirten Türk Veteriner Hekimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Levent Uğurlu, "Veteriner hekimler olarak tüm Türkiye'de kurumlarımız tamamen açık, sokağa terk etmesinler, bizlere getirsinler. Biz gerekli prosedürü biliyoruz. Bu prosedürü biz uygularız. Hayvanı kısırlaştırma, çip ve aşılama ücretlerinden kaçan bu sebeplerden dolayı sokağa atan insanlar, sokağa atmasınlar. Bu toplum zararına olabilecek bir durum" diye konuştu.

Verilen süre içinde kayıtları tamamlamayıp hayvanları sokağa bırakanlara ise 30 bin lira para cezası uygulanacak.

Beslemenin belli kuralları var

Tehlikeli ırklar arasında yer alan köpekleri beslemek için mikroçip işlemleri ve aşılarının tamamlanmasının ardından, il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kayıt altına alınması gerekiyor.