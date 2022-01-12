Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 2 ila 10 derece azalacağı ve hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde soğuk ve yağışlı havanın hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde hafta başına kadar beklenen en düşük hava sıcaklıklarının sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 24, Kars'ta 23, Ağrı'da 20, Erzurum'da 17, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 10 derece olması bekleniyor.