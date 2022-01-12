Muğla'da, Köyceğiz gölünü besleyen Namnam çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz gölünde suların yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucunda sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri su basan ev ve işyerlerinde çalışma başlattı.

Dalyan Kanalı'nda feribot seferleri durduruldu

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla durdurulduğu duyuruldu.