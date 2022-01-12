Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 39 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, Jandarma ekipleri, yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 3 ayrı bölgede 39 Suriye ve Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirleyerek operasyon düzenledi.
Yakalanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kırklareli
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