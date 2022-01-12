Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ırmak taştı: İş yerlerini ve tarım alanlarını su bastı
Antalya'nın Serik ilçesinde yağışların ardından Köprüçay Irmağı'nın taşması sonucu birçok iş yerini ve narenciye bahçelerini su bastı.
Bölgede 3 gündür etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağışlar dolayısıyla Serik ilçesinde debisi yükselen Köprüçay Irmağı taştı.
Belkıs Mahallesi'nde ırmağın çevresinde bulunan birçok iş yeri ve narenciye bahçeleri suyla doldu.
Restoran sahiplerinden Osman Gündoğdu, sabaha karşı gelen telefonla ırmağın taştığını öğrendiğini söyledi.
Haberi alır almaz iş yerine geldiğini anlatan Gündoğdu, "Restoranın ırmağa yakın kısmındaki masa ve sandalyeleri topladık. Suların daha fazla yükselmesiyle iş yerimi su bastı" diye konuştu.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Sağanak Yağış
Son Haberler
- 13:59
- 13:47
- 13:55
- 13:45
- 13:42
Sıradaki Haber
Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Güney Ege'yi uyardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz