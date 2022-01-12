Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, makas atarak ve tek elle motosiklet kullanan sürücünün, H.E.Y. olduğunu tespit etti.

Sürücüye, 2250 lira para cezası kesilirken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.