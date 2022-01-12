Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Makas atan motosiklet sürücüsüne 2 bin 250 lira ceza kesildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 2 bin 250 lira ceza kesildi.
Trafik Denetleme ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, trafikte makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü ile ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, makas atarak ve tek elle motosiklet kullanan sürücünün, H.E.Y. olduğunu tespit etti.
Sürücüye, 2250 lira para cezası kesilirken, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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