Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada İETT şoförüne hapis cezası
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İstanbul Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili İETT otobüsü şoförü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, geçtiğimiz nisan ayında İETT otobüsünün karıştığı kazada, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.
Kazaya ilişkin İstanbul 40'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.
Telefona baktığı tespit edildi
İETT otobüsü şoförü Baki Tatlı suçlu bulunarak, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Baki Tatlı'nın 30 kilometre hızla girmesi gereken alt geçide, 61 kilometre hızla girdiği, kaza esnasında ise telefonuna baktığı belirlenmişti.
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