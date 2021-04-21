Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte, çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.

İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. https://t.co/F6shQKf8IZ pic.twitter.com/TRs4MCA6Ll — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 21, 2021

Kazada araçtaki yolculardan biri hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

