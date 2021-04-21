Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte, çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.
İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. https://t.co/F6shQKf8IZ pic.twitter.com/TRs4MCA6Ll— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 21, 2021
Kazada araçtaki yolculardan biri hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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