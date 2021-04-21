Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de depo yangını: Binlerce balya saman kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
İzmir’in Tire ilçesinde bir saman deposunda yangın çıktı. Binlerce balya samanın küle döndüğü yangında yüz binlerce liralık maddi hasar meydana geldi.
Dün gece saatlerinde, Tire’ye bağlı Çiniyeri Köyü’nde, Necdet Durmaz’a ait saman deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin uzun müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Binlerce balya samanının küle döndüğü yangında 100 binlerce lira zararın olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri de olay yerine giderek yangınla ilgili inceleme başlattı.
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