Dün gece saatlerinde, Tire’ye bağlı Çiniyeri Köyü’nde, Necdet Durmaz’a ait saman deposundan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin uzun müdahaleleri sonucu alevler kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Binlerce balya samanının küle döndüğü yangında 100 binlerce lira zararın olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri de olay yerine giderek yangınla ilgili inceleme başlattı.