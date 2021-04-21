Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ruhsatsız işletilen mekana baskın: 14 kişiye 51 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Beyoğlu'nda ruhsatsız olarak işletilen eğlence mekanına baskın düzenledi. 14 kişiye 51 bin 296 lira ceza kesilirken, mekan da mühürlendi.
Beyoğlu’nda gece saatlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan eğlence mekanına polis ekipleri baskın düzenledi.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı’ndaki eğlence mekanına yapılan baskında, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye toplam 51 bin 296 lira idari para cezası uygulandı.
Ruhsatsız işletilen mekan mühürlendi
Yapılan inceleme sonrası mekanın ruhsatsız olarak işletildiği öğrenilirken Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri eğlence mekanını mühürledi.
Polis ekipleri mekan sahibini de gözaltına aldı.
Etiketler: Sosyal Mesafe Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs
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