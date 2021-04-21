Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi 1963 sokak üzerinde, gece saatlerinde, müstakil evden dumanlar yükseldi.

Ekipler, eve girip kadını alevlerin arasından kurtararak ambulansa teslim etti.

Ekiplerin tüm aramalarına rağmen evde yaşadığı belirtilen adama rastlanamadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda evin bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada evde bulunamayan erkek şahsın bulunması için de çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Kadının sağlık durumu ciddi

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte çalışma başlattı.

Alevlerin arasından alınarak hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.