Aydın'da müstakil evde yangın: 1 yaralı
Aydın’da müstakil bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin ortasında kalan yaşlı ve hareket kısıtlılığı olan bir kadını yaralı olarak kurtardı. Yangın, kısa sürede söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi 1963 sokak üzerinde, gece saatlerinde, müstakil evden dumanlar yükseldi.
Ekipler, eve girip kadını alevlerin arasından kurtararak ambulansa teslim etti.
Ekiplerin tüm aramalarına rağmen evde yaşadığı belirtilen adama rastlanamadı.
Yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda evin bitişiğindeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada evde bulunamayan erkek şahsın bulunması için de çalışma başlatıldı.
Kadının sağlık durumu ciddi
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri itfaiye ekipleri ile birlikte çalışma başlattı.
Alevlerin arasından alınarak hastaneye kaldırılan kadının ise durumunun ciddi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.