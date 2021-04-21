Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ittiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Botla bölgeye giden ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 18 kişiyi kurtardı.
Göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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