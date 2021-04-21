Kastamonu'nun Çamkonak köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1 ev ile 3 samanlığa daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yangında 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yayılımının önüne geçen ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.