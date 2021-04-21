Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da yangın: 2 ev ile 3 samanlık alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'da bir evde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangında 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'nun Çamkonak köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, 1 ev ile 3 samanlığa daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yangında 2 ev ile 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yayılımının önüne geçen ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Yangın
Sıradaki Haber
Yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılan otomobil korkuluklara sıkıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz