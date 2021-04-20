Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA, İHA,
Yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılan otomobil korkuluklara sıkıştı
Adana'da yaya köprüsünden geçirilmeye çalışılırken korkuluklar arasında sıkışan otomobil, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Adana'da bir sürücü, Yeni Baraj Mahallesi'nde yayaların otobanın karşısına geçmek için kullandığı köprüden otomobiliyle geçmeye çalıştı.
Köprü korkulukları arasında sıkışan otomobilde bulunan Sefer Ş. ile İbrahim S., çevredekilerden yardım istedi.
Otomobilin sürücüsü bulanamadı
Olay yerine gelen polis, araçta bulunan 2 kişiye hangisinin sürücü olduğunu sordu. Ancak iki şahıs da aracı kullanmadıklarını söyledi.
Polis şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesti.
Otomobil ise çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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