Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde iki bina arasındaki boşlukta köpek sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Mahalleye giden itfaiye ekibi 10 metre yükseklikten iki bina arasındaki boşluğa düşen yavru köpek için çalışma başlattı.

Bina boşluğunda yavru köpeği çıkaramayan itfaiye ekipleri, alt kattaki bir dairenin duvarını yıkmaya karar verdi. Ev sahibinin de izni alınarak yavru köpeğin bulunduğu alandaki duvar balyozla yıkıldı.

Yavru köpek yıkılan boşluktan çıkarılarak su içirildi. Kendisine gelen yavru köpek daha sonra doğaya bırakıldı.