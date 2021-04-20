Eyyübiye ilçesi Direkli Mahallesi'ndeki bir sokakta iddiaya göre, karşı karşıya gelen iki aracın sürücüleri arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın araçtakilerin de katılmasıyla taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine 11 kişi yaralandı.

Ağır yaralılar var

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumu ağır.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tespit için çalışma başlattı.

