Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Villada kumar operasyonu: 32 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de bir villada koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 32 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kartepe ilçesindeki bir villada COVID-19 tedbirlerine uyulmadığı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan denetimde, villadaki 32 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, mesafe ve maske kuralına uymayarak oyun oynadıkları belirlendi.
Adli işlem başlatıldı
Polis ekipleri, ikamet sahibi ve içerideki kişilere idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim etti.
Ayrıca kumar oynadığı ve oynattığı belirlenen kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.
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