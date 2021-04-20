Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'deki caminin musluklarını çalan 4 zanlı gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camii'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şubesi ekipleri, cami tuvaleti ve abdesthanesinden muslukları çaldığı iddiasıyla yakalanan M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda suça karıştığı tespit edilen U.K, B.Ç. ve E.Y. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Musluklar teslim edildi
Şüphelilerle birlikte ele geçirilen musluklar, cami görevlilerine teslim edildi.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan musluklar 18 Nisan'da çalınmıştı.
Etiketler: Hırsızlık
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