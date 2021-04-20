İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şubesi ekipleri, cami tuvaleti ve abdesthanesinden muslukları çaldığı iddiasıyla yakalanan M.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda suça karıştığı tespit edilen U.K, B.Ç. ve E.Y. de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Musluklar teslim edildi

Şüphelilerle birlikte ele geçirilen musluklar, cami görevlilerine teslim edildi.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan musluklar 18 Nisan'da çalınmıştı.