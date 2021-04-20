Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İşçi servisi yandı: 18 işçi son anda kurtuldu
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat'ta işçileri taşıyan servis aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Küle dönen araçta bulunan 18 işçi kendi imkanları ile son anda kurtuldu.
Yozgat organize sanayi bölgesinden şehir merkezine giden servis aracı işçileri taşıyordu.
18 işçinin bulunduğu araç Ankara-Yozgat karayolunun 8'inci kilometresinde bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler aracı sararken minibüsteki yolcular kendi çabaları ile son anda kurtuldu.
İtfaiyenin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık bir saat kapalı kalan yol daha sonra trafiğe açıldı.
Etiketler: Yangın
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