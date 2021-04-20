Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin Koordinatörlüğü tarafından bu ramazan ayında 9 bin gıda kolisi Batı Şeria'da, 5 bin 500'ü de Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da 7 bin aileye de günlük iftarlık sunulacak.

TİKA’nın 2 bin adet gıda kolisinin dağıtımını yapmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı’nda teslim töreni yapıldı.

Törene, Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed El-Mecdelani, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer ile TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya katıldı.

"Kardeşliği göstermek için bir fırsat"

Büyükelçi Demirer, Türkiye’nin Filistin halkına olan desteğinin süreceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu, bizim için Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği tekrar göstermek için bir fırsattır. İhtiyaç sahiplerine yardım ve katkı Filistin’de bir gelenek haline gelmiştir. Sıkıntıların yaşandığı bir dönemde daha fazla önemi olduğunu düşünerek, devam ettirdiğimiz için mutluyuz."

"Halkımızla olan bu dayanışmayı takdir ediyoruz"

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani ise, "Türkiye halkına ve devletine ve özellikle Filistin halkına daimi desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halkımızla yapılan olan bu dayanışmayı takdir ediyoruz ve halkımızın haklarına ulaşması için Türkiye’den daha fazla siyasi destek bekliyoruz" dedi.

TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya ise, bugün 2 bin kolinin bakanlığa teslim edildiğini ve ramazan ayı boyunca toplamda 9 bin koliye ulaşacak olan Ramazan yardımlarının aşamalı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Gazze Şeridi’nde de ayrıca 5 bin 500 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtımının ayın 15’inde başladığını aktaran Çetinkaya, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs’te de 7 bin aileye ramazan ayı boyunca sıcak iftarlık yemek dağıtılacağını anlattı.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.