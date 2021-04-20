Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 6.'sını düzenlediği "Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nda 5 kategoride, 17 farklı belediye tarafından hazırlanan 41 proje yarıştı.

Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Mahallesi Düzenlemesi Projesi" ile yarışmada yer alan Pamukkale Belediyesi birinciliğe layık görüldü.

Pamukkale Belediyesi'nin ödülünü, Antalya Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Örki, Pamukkale'nin dünya mirası bir yer olduğunu, her yıl 2,5 milyon turisti ağırladığını belirtti.

Pamukkale'ye yakışır bir projeyle yarışmaya katılmak istediklerini vurgulayan Örki, şunları kaydetti:

"Bu 4 projemizi kapsayan eserlerimizin ödüle layık görülmesi bizleri mutlu etti. Bu ödülün tam da turizm haftasında verilmiş olması bizler için moral kaynağı oldu. Böyle bir dönemde turizme yönelik yapmış olduğumuz bu çalışmaların birincilikle taçlandırılması, ödüllendirilmesi ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."