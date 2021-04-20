Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kabalar Köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Kaymakamı Selçuk Yosunkaya başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kabalar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, köye giriş çıkışlara izin verilmeyerek güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasına, kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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