Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA
Sürücü fırtınada uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Erzurum'un Narman ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Otomobil sürücüsü caddeye düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Narman'daki Sümmani Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısı uçtu.
Çatı, ana caddeye büyük gürültüyle düştü. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Görüntülerde, otomobil sürücüsünün çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar yer aldı.
Ana caddeye düşen çatı, 2 araçta hasara yol açtı.
Etiketler: Fırtına
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