Elektrik direkleri yuva kurmaları için oldukça cazip. Ancak bu durum leyleklerin gerilime kapılıp ölme riskini de beraberinde getirdi.

Kuşların yoğun göç noktalarından biri olan Trakya'da leylekleri elektrik tellerinden uzak tutmak için direklere platformlar kuruluyor.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, "Trakya, Avrupa'nın Asya tarafına giden çok önemli bir kuş yolu güzergahıdır. Burada popülasyon çok önemli, kuşlarımızı korumamız gerekiyor. Biz de bu çalışmaları yaklaşık 4 yılı aşkın süredir yapıyoruz" dedi.

4 yılda 500 platform kuruldu

Tekirdağ'da 4 yılda direklere 500 güvenli yuva takıldı.

TREDAŞ ekipleri termal dronlar vasıtasıyla önce elektrik direklerin üzerini kontrol ediyor, ardından platformu kuruyor.

Kurulan platformlarla leyleklerin popülasyonunun korunması amaçlanıyor. Proje kapsamında bu yıl 50 platform daha kurulacak.

Leyleklerin telef olmasının önüne geçiliyor

Beyazköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Özer, "Hem leylekler de telef olmayacak inşallah. Rahatlıkla yuvalarını kurup, gençliğimizden beri bildiğimiz gibi bu hayvanların yuva yapıp yavru çıkarmalarına sebep olacak" diye konuştu.

Projeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü de destek veriyor.

