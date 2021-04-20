Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu merkezli uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün desteğiyle uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik teknik ve fiziki takip yürüttü.
Ordu, Samsun ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların evlerindeki aramada, 100 tabanca mermisi ile uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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