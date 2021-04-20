Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Devrilen tırın altında kalan otomobil alev aldı, sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyir eden otomobilin üzerine devrildi. Tırın altında kalan otomobilin alev alması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa-Yalova karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.
Yakup Işık idaresindeki sunta yüklü tır, Bursa-Yalova kara yolu Yeniköy Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Selahattin Sevimli'nin kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Büyük bölümü dorsenin altında ezilen otomobil alev aldı.
Yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Alevleri söndüren ekipler, Sevimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Işık ve yanında bulunan Sadık Karahasan ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olay nedeniyle bölgede aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
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