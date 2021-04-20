Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya, tenis sporuna dikkati çekmek amacıyla kentin tarihi alanlarında öğrencileriyle tenis oynuyor. Kaya, portatif file, raket ve topları alıp öğrencileri ile tarihi bölgelere gidiyor.

Tenis oynarken çekilmiş kısa videoları sosyal medya platformlarından paylaşan Kaya'nın bu çalışması ilgiyle izleniyor. Tarihi alanlarda insanların dikkatini çekmeyi başaran Kaya ve öğrencileri, zaman zaman vatandaşlarla da tenis oynuyor.

Kütahya'yı tenisle tanıtıyor

Tenis sporunun Türkiye'de yaygın olmayan branşlar arasında yer aldığını söyleyen Kaya, bu duruma kayıtsız kalmak istemediği için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti:

"Gençlik ve Spor Bakanımızın, Kütahya'yı ziyaretlerinde bizlere 'sporu sokağa yayın' diye talimatları olmuştu. Ben de tenise dikkati çekerken tarihi zenginliği ile ön plana çıkan güzel Kütahya'mızın tarihi alanlarını da tanıtmak istedim.

Proje kapsamımızda Kütahya Kalesi, Germiyan Sokak, Frig Vadisi ve Aizanoi Antik Kentinde güzel Kütahya’mızın tarihini tanıtmak hem de tenis sporuyla ilgi çekici bir hale getirmek istedim."

‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ raketi eline aldı

Etkinlikler sırasında yaşadıklarına değinen Kaya, sanatçı Mehmet Gürsoy ile de tenis oynadıklarını söyledi:

"Kütahya'mızın tarihi alanlarını ziyaret eden insanlar bizi tenis oynarken görünce önce şaşırıyor. Zaman zaman eline raket alıp bizimle tenis oynayan da çıkıyor. Örneğin Germiyan Sokağı'nda etkinliğimizi gerçekleştirirken UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülü verilen çini sanatçısı Mehmet Gürsoy ile tenis oynadık. Bu bizi oldukça mutlu etti."

Kaya, yaptıkları çalışmayla hem tenis sporunu sokağa yaydıklarını hem de tarihi alanların tanıtımına katkı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.