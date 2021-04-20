Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polisten kağıt toplayan anne ve çocuğuna örnek paylaşım
Çorum'da polis ekipleri ihtiyaç sahibi anne ve çocuğuna iftarlık kumanya ve maske yardımında bulundu. O anlar kameraya yansıdı.
Çorum'da iftarlık kumanyalarını ihtiyaç sahibi kağıt toplayıcı anne ve çocuğuna veren polisler gönülleri fethetti.
Polislerden biri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldıkları iftarlık kumanyalarını anne ve yanındaki küçük çocuğa verdi.
Polisler maskesiz küçük çocuğa maske de taktı. Görenleri duygulandıran bu güzel anlar çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: anne Maske Ramazan Ayı
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