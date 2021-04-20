Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları yakıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.
Namazın ardından, Bayramoğlu'nun cenazesi Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.
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