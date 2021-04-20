Twitter hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini aktaran Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.