Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş koronavirüse yakalandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Genel durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahat ettiğini aktaran Aktaş, temasta olduğu kişilerin de tedbir almasını istedi.
Etiketler: Koronavirüs
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