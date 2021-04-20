Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 174 evde karantina uygulamasına başlandı.