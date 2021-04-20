Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 174 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında son 2 günde 174 ev karantinaya alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 174 evde karantina uygulamasına başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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