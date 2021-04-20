Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler dört ayrı bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı.

Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde ormanlık alanda soğuktan donmak üzere olan 11 sığınmacı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

3 gözaltı

Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.