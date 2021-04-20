Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yoldan girdiği belirlenen 48 sığınmacı yakalandı. Soğuktan donmak üzere olan 11 sığınmacı hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ormanlık alanda sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler dört ayrı bölgede aralarında çocukların da bulunduğu Suriye ve Irak uyruklu 48 sığınmacıyı yakaladı.
Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde ormanlık alanda soğuktan donmak üzere olan 11 sığınmacı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
3 gözaltı
Sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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