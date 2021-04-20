Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.

Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.