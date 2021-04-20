Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da mükerrer bandrollü tütün operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da ekipler, kaçakçılara geçit vermiyor. Düzenlenen operasyonda, 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde sahte ve mükerrer bandrollü tütün satışı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bir depoda yaptıkları aramalarda 7,5 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirdi.
Operasyonda, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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