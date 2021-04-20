Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, ülkenin yarın kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgar, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerinden, Erzincan'ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.