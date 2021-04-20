Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz taşınımı, Türkiye genelinde etkili oldu. Geçen cumartesi gün başlayıp haftanın ilk gününe kadar etkisini hissettiren toz taşınımı, yağmurla birlikte çamura dönüştü.

Birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Tozun etkisini yitirmesi, yağmurun da sona ermesiyle birçok sürücü oto yıkamacılara akın etti.

"Yoğunluk normalden yüzde 80 daha fazla"

Oto yıkama çalışanı Kerem Vazgeç, "Hafta sonu çamur yağdı. Bugün de hava güzel. İnsanlar araçlarını yıkatmaya geldi. Yoğunluk normalden yüzde 80 daha fazla" dedi.

"Aracım oldukça kirlendi"

Aracını yıkatmaya gelen Perihan Yapıcı ise, "Aracım oldukça kirlendi. Bu nedenle yıkatmaya getirdim. Yaz geliyor. Bir daha çamur yağacağını düşünmüyorum" diye konuştu.