Türkiye'nin risk haritasında "çok yüksek risk" ile "kırmızı" kategoride yer alan Bartın'da, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 10-16 Nisan haftasında 512,11'e yükseldi.

Kentte vaka sayısı, 8 Şubat'tan bu yana 11 kat artmış oldu.

Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent merkezinde bulunan 150 park, bahçe ve oyun alanı ile Çağlayan, Karaçay, Gazhane piknik alanında girişler kapatıldı.

Güvenlik şeridi çekildi

Zabıta görevlileri, bankların ve çocuk oyun parklarının etrafına güvenlik şeridi çekti.

Yine kent merkezinde dinlenme ve çocuk oyun gruplarının yer aldığı park ve bahçelerdeki banklar ve oyun grupları da şeritle çevrilerek kullanım dışı bırakıldı.

"Bu sorumluluk bilinciyle hep birlikte kurallara uyalım"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, il genelinde artış gösteren koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için üzerlerine düşen çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Akın, bu doğrultuda çeşitli tedbirlerin alındığını belirterek, "Bu tedbirler arasında çocuklarımızın da korunabilmesi adına kent merkezindeki çocuk parklarının kapatılması konusu da vardı. Bu bağlamda Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından parklar güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Zabıta Müdürlüğümüz bu çalışmalarının yanı sıra denetimlerini de sürdürüyor" diye konuştu.

Sağlık konusunda herkesin birbirine karşı sorumlu olduğunu vurgulayan Akın, "Bu sorumluluk bilinciyle de hep birlikte kurallara uyalım. İnşallah, kurallara uyarsak bu zorlu salgın sürecini geride bırakacağız. Vatandaşlarımızın kurallara uyması, salgının yayılım hızı açısından çok önemli. Salgın sürecinin sona ermesi bizim elimizde. Maske, mesafe ve temizlik, olmazsa olmazımız. Hepimiz için, sağlığımız için bunu unutmayalım" sözlerini kullandı.