Sanatçı Deniz Sağdıç, sıfır atık sloganıyla harekete geçti. 2 yıllık hazırlık döneminin ardından proje hayat buldu.

Kot pantolon parçaları, fermuarlar, atık ambalajlar... Hepsi Sağdıç'ın Ataşehir'deki atölyesinde bir araya geldi. Usta elerde şekillenerek ortaya sıradışı tasarımlar çıktı.

"Birçok fabrikayla iletişime geçtim"

Proje sürecine ilişkin bilgi veren sanatçı Deniz Sağdıç, "Olabildiğince atığın, nesnenin ömrünü uzatmak adına ortaya attığım bir proje olarak başladı. Araştırdıkça çok fazla fabrikaların ve farklı firmaların atıkları olduğunu gördüm. Daha sonra birçok fabrikayla iletişime geçtim" dedi.

"Her türlü nesne sanat malzemesine dönüşebilir"

Farklı dokudaki birçok nesneyi malzeme olarak kullandığını söyleyen Sağdıç, "Aslında her türlü atık nesnenin sanat malzemesine dönüşebileceği iddiasındayım. Bu bir fermuar parçası olabilir, kot olabilir, bir restoran paketinin atıklarından olabilir" açıklamasında bulundu.