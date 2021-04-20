Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tuzla'da karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalara başlandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da karaya oturan "Hoegh Pusan" isimli geminin kurtarılması için keşif çalışması yapılıyor.
180 metre boyundaki Hoegh Pusan isimli gemi, gece saatlerinde Tuzla demir sahasında karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörünü sevk etti.
Ekipler, geminin kurtarılması için keşif çalışması yapıyor.
Bu arada, olayda herhangi bir can ve mal kaybı ile deniz kirliliğinin yaşanmadığı belirtildi.
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