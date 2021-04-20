180 metre boyundaki Hoegh Pusan isimli gemi, gece saatlerinde Tuzla demir sahasında karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, yardım talebinde bulunan gemiye, KIYEM-3 botu ve Kurtarma-7 römorkörünü sevk etti.

Ekipler, geminin kurtarılması için keşif çalışması yapıyor.

Bu arada, olayda herhangi bir can ve mal kaybı ile deniz kirliliğinin yaşanmadığı belirtildi.