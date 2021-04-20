Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

Yakınlarını ziyarete giden Suriye uyruklu Ömer ve Yasemin Muhammed çiftinin oğulları Muhammed, başka bir odada oynarken üzerine televizyon ünitesi devrildi.

Gürültüyü duyup odaya koşan çifti, çocuklarını televizyon ünitesinin altından çıkardı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı minik Muhammed, Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Minik çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babası sinir krizi geçirdi

Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülen Muhammed bebeğin cenazesi, yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Oğlunun cansız bedenini elleriyle otomobile koyan Ömer Muhammed, yere yığılıp sinir krizi geçirdi. Yasemin Muhammed ise oğlunun cenazesini götüren otomobilin arkasından yürürken gözyaşı döktü. Acılı anne yakınlarının sayesinde güçlükle ayakta durabildi.

Muhammed bebeğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürüldü.