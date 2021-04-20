Çıldır Gölü'nde balıkçıların av mesaisi başladı
Buzları eriyen Çıldır Gölü'nde balıkçıların av mesaisi başladı. Çekilen ilk ağlara takılan 4 kiloluk sarı aynalı sazan, bereketli sezonun işareti oldu. Balıkçılar 15 Mayıs'a kadar gölde nasiplerini arayacak.
Ardahan ve Kars sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü'nde buzlar çözüldü. Sandalların temizlenmesinin ardından Çıldır Gölü'ne açılan balıkçıların av mesaisi başladı.
"7-8 çeşit balığımız var"
Göldeki balık türlerine ilişkin açıklama yapan Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yener Şaran, "7-8 çeşit balığımız var. En kıymetlisi alabalığımızdır, ondan sonra sarı sazan balığımızdır. Alabalığımız da pek az, binde bir çıkar" dedi.
Ağlar çekildi
Ağlar çekildikçe balıkların sayısı arttı. Ağırlığı 4 kilogramı bulan, gölün incisi sarı aynalı sazan ise yüzleri güldürdü.
Su seviyesindeki düşüş ve zebra midyeler ise balıkçıları düşündürüyor.
"Canlı varlık ne oluyorsa tuttuysa o anında yok ediyor. Bunu da biz gölümüzden bir türlü yok edemiyoruz çünkü gölün her tarafı dolmuş taşmış bununla."
Çıldır Gölü'nde balık avı, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.
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