Ardahan ve Kars sınırları içinde bulunan Çıldır Gölü'nde buzlar çözüldü. Sandalların temizlenmesinin ardından Çıldır Gölü'ne açılan balıkçıların av mesaisi başladı.

"7-8 çeşit balığımız var"

Göldeki balık türlerine ilişkin açıklama yapan Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yener Şaran, "7-8 çeşit balığımız var. En kıymetlisi alabalığımızdır, ondan sonra sarı sazan balığımızdır. Alabalığımız da pek az, binde bir çıkar" dedi.

Ağlar çekildi

Ağlar çekildikçe balıkların sayısı arttı. Ağırlığı 4 kilogramı bulan, gölün incisi sarı aynalı sazan ise yüzleri güldürdü.

Su seviyesindeki düşüş ve zebra midyeler ise balıkçıları düşündürüyor.



"Canlı varlık ne oluyorsa tuttuysa o anında yok ediyor. Bunu da biz gölümüzden bir türlü yok edemiyoruz çünkü gölün her tarafı dolmuş taşmış bununla."



Çıldır Gölü'nde balık avı, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.