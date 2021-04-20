İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Haliliye İlçe merkezinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri 500 bin dolara satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Suriye uyruklu İ.E.H. isimli şahıs ile alıcı kılığında buluşma sağlanarak eserlerin olduğu evde operasyon yapıldı.

Tarihi eserler koruma altına alındı

Evde yapılan aramada altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazılmış tarihi kitap, el yazması Tevrat ve bir çok tarihi eser ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan İ.E.H. gözaltına alındı.