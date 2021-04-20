Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: El yazması Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir kişinin tarihi eserleri satmaya çalıştığını tespit eden Jandarma operasyon başlattı. Operasyonda İbranice kitap, el yazması Tevrat ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Haliliye İlçe merkezinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri 500 bin dolara satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Suriye uyruklu İ.E.H. isimli şahıs ile alıcı kılığında buluşma sağlanarak eserlerin olduğu evde operasyon yapıldı.
Tarihi eserler koruma altına alındı
Evde yapılan aramada altın yaldızlı yazılar ile süslü yazıt, İbranice yazılmış tarihi kitap, el yazması Tevrat ve bir çok tarihi eser ele geçirildi.
Suçüstü yakalanan İ.E.H. gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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