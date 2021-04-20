Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karayolları kamyoneti bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu Düzce-Sakarya sınırında yol işaretleme çalışması yapan Karayolları kamyonetinin bariyere çarpması sonucu bir görevli öldü, diğeri ağır yaralandı.
İstanbul istikametindeki yolda işaretleme çalışması yapan Aydın Özgedik idaresindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonet, seyir halindeyken kontrolünü kaybederek Yeşil Yayla mevkisinde bariyerlere çarptı.
Hızını alamayan kamyonet, bariyerleri aşıp toprak alanda durdu.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Özgedik ve mesai arkadaşı Adem Durmaz, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekipleri, sürücü Özgedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Durmaz'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Özgedik'in cenazesi, incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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