Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akağlar Caddesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese yapılan baskında yabancı uyruklu M.A. ile R.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde 8,40 gram esrar, evde ise 130 gram kubar esrar ele geçirildi.
M.A., R.Y. adlı şüpheliler, Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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