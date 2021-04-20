Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 08:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla DEAŞ terör örgütüne yönelik 4 ilçede 8 farklı adrese yapılan operasyonlarda 14 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı.
Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü MİT
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