İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Türbesi'nde saygısızlık yaptığı ileri sürülen ve bu anların görüntüleri sosyal medyada paylaşılan H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

"Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan gözaltına alınan H.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

